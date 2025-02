Tvplay.it - La mossa del Milan fa infuriare i tifosi della Juve: trasferimento al nemico

Leggi su Tvplay.it

Ilsta pensando di mettere a segno un colpo che potrebbe faril mondontino: una figura molto importante potrebbe vestire presto il rossoneroDopo aver cercato di risollevare le sortisquadra con un mercato di gennaio aggressivo, il Diavolo deve metter mano anche alla propria organizzazione societaria. Prosegue la ricerca di un direttore sportivo e c’è un nome che infiamma la fantasia dei.Ladelfaal(TvPlay – ANSA) Tutte le mosse delsembrano essere state vane in questo momento. Sergio Conceiçao non ha minimamente cambiato marcia rispetto al predecessore Paulo Fonseca e dopo la vittoria in Supercoppa Italiana sono arrivate solo delusioni. La più cocente è stata di certo l’eliminazione dal play-off di Champions League, patita contro un Feyenoord ampiamente alla portata.