La minaccia più pericolosa è l’esercito dei minimizzatori

L’editoriale di Martin Wolf, il principale commentatore economico del Financial Times, ha un titolo che non pensavo avrei mai letto su quel giornale, e forse su nessun giornale: «Gli Stati Uniti sono ora il nemico dell’Occidente». Wolf rimette in fila i fatti delle ultime due settimane. Tre in particolare. Il discorso pronunciato il 12 febbraio dal segretario alla Difesa americano, l’estremista pluritatuato Pete Hegseth, secondo il quale «garantire la sicurezza europea deve essere un imperativo per i membri europei della Nato», ragion per cui «l’Europa deve fornire una quota schiacciante» dei futuri aiuti all’Ucraina. L’intervento del vicepresidente J.D. Vance alla conferenza di Monaco del 14 febbraio, tutto contro l’Unione europea (ne ho già parlato abbondantemente qui). E infine, soprattutto, il negoziato sull’Ucraina, condotto sulla testa degli ucraini, da parte di un’amministrazione americana che ha sposato di fatto la linea del regime di Vladimir Putin, fino al punto di negare che la Russia sia l’aggressore.