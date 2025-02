Tpi.it - La mappa del voto in Germania

Ilinsi è svolto senza che il risultato stravolgesse le aspettative dei sondaggi della vigilia: la CDU (in tandem con l’alleata CSU) è saldamente il primo partito, seppur al di sotto del 30 per cento, la destra dell’AFD arriva come da previsioni al secondo posto con poco più del 20 per cento che rappresenta il suo miglior risultato di sempre, mentre i socialisti dell’SPD, oggi al governo, sprofondano al terzo posto con il 16 per cento, un risultato basso ma in linea con le aspettative della vigilia. Restano relativamente stabili i verdi, poco sotto il 12 per cento, mentre sorprende decisamente la sinistra della Linke, partito ritenuto al capolinea circa un anno fa e che a grande sorpresa arriva poco sotto il 9 per cento. Beffa invece per l’Alleanza Sahra Wageknecht, sotto lo sbarramento del 5 per cento per un pugno di voti, di poco sopra ai liberali dell’FDP, anche loro rimasti fuori dal Bundestag.