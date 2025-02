Ilgiorno.it - La malattia policistica renale. Gemma Rara in campo. Pronta una borsa di studio

Unadiper un biologo genetista, destinata alla ricerca sulla. È finanziata dall’associazione Ladi Varese, che da anni collabora con Asst Sette Laghi nel sostegno alla ricerca e all’assistenza dei pazienti, in stretta collaborazione con diversi reparti dell’azienda. Il nuovo progetto è stato presentato in occasione della Giornata mondiale delle malattie rare, che ricorre il prossimo 28 febbraio. Loè reso possibile dalla collaborazione interdisciplinare tra genetisti e nefrologi che dipendono rispettivamente dal Laboratorio analisi Smel specializzato in Citogenetica e genetica medica, di cui è responsabile Rossana Righi, e dalla Nefrologia e dialisi, diretta da Andrea Ambrosini. La(Pkd) è un disordine genetico che si manifesta principalmente in età adulta, ma nel 2-5% dei casi può esordire prima dei 15 anni.