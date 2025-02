Reggiotoday.it - La Madonna dei Reggini apre al MArRC gli eventi per il 25esimo anniversario dell'associazione dei portatori

Leggi su Reggiotoday.it

Il terrazzo deldi Reggio Calabria ha ospitato il convegno di studi da titolo: "Nostra Donna del Consuolo - Ladei”, primo appuntamento in programma per le celebrazioni in occasione del XXVdalla fondazionedeia Vara