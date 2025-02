Ilfattoquotidiano.it - La ‘Lucrezia Borgia’ vista al Teatro dell’Opera di Roma, bellissima e molto attuale

Il cartellone di quest’anno deldiriscopre meritoriamente gemme di autori classici, amate con passione filologica dagli appassionati ma non troppo note al grandissimo pubblico. È il caso di Lucrezia Borgia di Gaetano Donizetti (1833), in scena fino a domenica scorsa. L’opera è tratta dal celebre omonimo dramma di Victor Hugo, il quale nella prefazione all’edizione italiana del 1837, la mise in relazione al suo ancor più famoso Il Re si diverte: due opere che affrontavano gli archetipi genitoriali di Padre e Madre con speculare complementarità. Nel primo testo, la deformità fisica del protagonista veniva redenta dalla bontà del sentimento paterno; nella vicenda, letteraria, della nobildonna rinascimentale, sarà la (leggendaria) difformità morale del personaggio a contrastare il suo seducente aspetto fisico, venendo redenta solo dalla maternità.