Ilfoglio.it - La lezione dello scienziato Parisi alla commissione Covid su scienza e virus

Leggi su Ilfoglio.it

“Il lockdown? Ha limitato il numero dei morti. I vaccini? Hanno avuto un grande effetto. L’Oms? Uscirne è un suicidio”. Per No vax, scettici e compagnia delirante quella di ieri non è stata esattam. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti