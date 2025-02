Romadailynews.it - La Lazio gioca ma non segna, l’Inter sì e va in semifinale

E vabbè, laarchivia la Coppa Italia. Alle semifinali ci vache ha sconfitto i romani con due reti a zero, un gol per tempo, uno bellissimo al volo di Arnautovic al 39’ su calcio d’angolo respinto dalla difesa laziale e l’altro di Calhanoglu al 77’ su rigore. Il turco l’hato, ma a esserselo procurato è l’ex di turno, il “tucu” Correa.Laaveva cominciato bene, sfiorando il gol al 18’ con Isaksen. Biancoceleste l’iniziativa, biancoceleste il numero più alto di tiri in porta, bloccati da Martinez e da un po’ di sfortuna.sonnecchiava, mirando a controllare la partita e a far sfacchinare gli avversari. I quali hanno mostrato presto di non avere nelle gambe benzina sufficiente a reggere novanta minuti a alti ritmi.Il gol di Arnautovic ha messo in crisi il gioco laziale e, soprattutto, la fiducia nelle possibilità di rimonta.