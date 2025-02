Dayitalianews.com - La Kings League: il calcio reinventato da Gerard Piqué e streamer di fama mondiale

Leggi su Dayitalianews.com

Nel panorama sempre più dinamico dell’intrattenimento sportivo, lasi è affermata come una rivoluzione nel mondo del. Fondata dall’ex difensore del Barcellona, questa competizione unisce sport e spettacolo, portando sul campo un format innovativo che mescola iltradizionale con elementi tipici del gaming e delle dirette streaming.Cos’è la?Lanciata ufficialmente nel 2022, laè un torneo dia sette giocatori che si distingue per regole uniche e una forte interazione con il pubblico. La competizione è trasmessa principalmente su piattaforme come Twitch, YouTube e TikTok, attirando milioni di spettatori grazie alla partecipazione di celebrità del web e ex calciatori professionisti.Ogni squadra è guidata da una figura influente del mondo digitale, tra cuifamosi come Ibai Llanos, e da ex stelle delcome Iker Casillas e Kun Agüero.