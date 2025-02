La Juve sbaraglia la concorrenza | il colpo è la sorpresa della Serie A

Leggi su Sportface.it

Lantus ha intenzione di battere laper laA: ha incantato tutti nelle ultime settimaneDifficile ricordare un giocatore arrivato a gennaio inA e capace di lasciare un segno così netto subito. Ancor più raro, probabilmente unico, che questo possa accadere in un club piccolo, seppur con una proprietà strutturata e importante, come il Como.La storia che raccontiamo è quella di Assane Diao, natali senegalesi, cresciuto in Spagna dove il papà si trasferì per lavoro prima di riunire la famiglia. Ha una statistica che indubbiamente si fa notare ed è abbastanza attribuibile al suo rendimento il cambio di passo del Como: 5 gol in 8 partite ma soprattutto un numero di reti tirando 16 volte in porta, che significa quasi una percentuale del 50 per cento tra conclusioni nello specchio e reti.