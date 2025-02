Lettera43.it - La guerra dei tacchi: da Daniela Santanchè al piccolo Pio La Torre

Leggi su Lettera43.it

«Sono la rappresentazione plastica di tutto ciò che odiate voi di sinistra: sono una donna libera, porto il tacco 12, ci tengo al mio fisico, mi piace vestirmi bene». La scena diluxury-punk che provoca gli onorevoli benpensanti stringendo idealmente al petto una borsa Kelly di Hermès (autentica, non come quelle tarocche che è accusata di aver rifilato a Francesca Pascale) se la gioca con il finale di Viale del tramonto, con l’ex diva del muto Norma Desmond che crede di interpretare uno dei suoi storici ruoli da regina maliarda, senza rendersi conto che è solo una messinscena per consegnarla alla giustizia. Santanché: “Io donna libera, porto ida 12, ci tengo a vestirmi bene. Sono una signora” pic.twitter.com/kM7p9XbspJ— Agenzia VISTA (@AgenziaVISTA) February 25, 2025Convinta di recitare per Cecil De Mille e la sua troupe, l’allucinata star del capolavoro di Billy Wilder strabuzza gli occhi per una marmaglia di figuranti e di poliziotti, che si augurano solo che la pagliacciata finisca presto.