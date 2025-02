Ilfoglio.it - La grande tribolazione

Forse il centro è in un particolare del tutto secondario rispetto all’ondata migratoria, la povertà, la radicalizzazione, il deep web, il carattere post conciliare di padre Georges; ah sì, il suo omicidio. Ed è il fatto che i due assassini, Daoud e Hicham, fossero integrati nella società francese. Daoud, adottato a dieci mesi, è in realtà David. Piace, ha successo nello sport, è intelligente e bravo a scuola. La famiglia lo ama, come le ragazze, come gli amici. Hicham è figlio di un lavoratore immigrato che ha trovato il suo posto in un altro paese, dopo essere fuggito dal proprio. La Francia è per entrambi il meglio; è casa. Detto in altro modo: la Francia è tutto ciò che potrebbero tradire e che, in effetti, tradiranno scegliendo il terrorismo. I motivi per cui lo fanno sono meno profondi, ma non meno strutturali, di quelli che certa letteratura catastrofista vorrebbe farci credere.