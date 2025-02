Biccy.it - La Giss e Emi, rissa sfiorata a Italia Shore: interviene la produzione che fa irruzione in villa

Il colosso Paramount non ha confermato la quarta stagione di Drag Race(non glielo perdonerò mai) ma in compenso ha deciso di produrre il secondo capitolo diche ha preso il via in questi giorni e che ha visto nel cast quattro new entry: Alessandro, Vincenzo, Gaia e Nikita. Il reality va in onda sul portale a pagamento Paramount+, ma la prima puntata è stata pubblicata per intero gratuitamente sui social di MTV.Protagonista indiscussa anche di questa stagione è La, al secolo Gilda Provenzano, una ventiduenne di Cosenza che spero presto di vedere in qualche reality della rete ammiraglia Mediaset perché è giusto così. Nel corso del primo episodio, dopo aver ricevuto uno sputo in faccia da parte di Emi, al secolo Emi Zhou Viola Zijun, Laha minacciato di prenderla a botte e il clima si è così surriscaldato che laè stata costretta a intervenire per bloccare le ragazze e calmare gli animi.