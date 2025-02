Liberoquotidiano.it - La Germania tornata al 1945, spaccata a metà dal voto: la mappa che sconvolge l'Europa

Dall'Ostpolitik all'Ostalgia, e ora la scoperta che laa Est ha un problema grosso così. Proprio dalle parti dei fratelli una volta separati dalla Cortina di ferro, quelli per i quali erano state varate leggi per favorirne immigrazione e accoglienza (da cui ne derivano altre “smemorate”), per cui i ricchi Länder dell'Ovest avevamo fatto sacrifici (e in parte li avevano accollati all') per trasformare con la riunificazione la carta straccia del marco orientale in pesanti marchi federali. E che ti combina adesso il tempio dell'ortodossia comunista, il fedele guardiano di Mosca, il Paese dovedella popolazione spiava l'altra? Ha invertito direzione e gli ex-post-comunisti hanno votato l'ultradestra. Un vero e proprio «Goodbye Lenin» che ha mandato all'aria dopo il muro di Berlino anche ogni costruzione mentale e politica sull'indirizzo da dare ai tedeschi democratici non per dogma abusivo delle democrazie popolari ma per gli schemi del politicamente corretto.