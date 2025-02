Thesocialpost.it - La Germania dopo il voto si spacca in due fra Est e Ovest: le preoccupazioni dell’Europa

Leggi su Thesocialpost.it

Lasembra tornare indietro nel tempo, come nel 1945, divisa in due dalle scelte politiche degli elettori. Un divario sempre più marcato tra Est esta emergendo con forza, suscitandoa livello europeo. Se, da un lato, laha cercato di superare il suo passato attraverso la riunificazione, dall’altro, il vento che soffia oggi sull’Est appare inquietante. Dall’Ostpolitik all’Ostalgia, la divisione tra i due poli tedeschi non è mai stata così evidente, e ora, come mai prima, l’Europa guarda con apprensione alla crescente influenza dell’estrema destra nelle ex regioni dellaorientale.Un “Goodbye Lenin” che preoccupaLe elezioni recenti hanno reso evidente un fenomeno che molti pensavano ormai superato: l’exdell’Est, un tempo sotto il dominio sovietico, sembra riscoprire nostalgie che vanno oltre l’Ostalgia, una nostalgia del periodo comunista.