Ilfattoquotidiano.it - La Gaza trash di Trump non è una spacconata delle sue: oggi non ridiamo più

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Donald, saccheggiando qua e là le megalomanie transumaniste del suo compagno di avventure, ha deciso di travolgere il mondo con un immaginario che fino a un pugno di settimane fa nessuno si sarebbe nemmeno azzardato ad ipotizzare. L’incontinenza verbale ha sempre marcato il tycoon come quello senza peli sulla lingua, ma stavolta il punto non è qui.A questo giro la questione non ha solo a che fare con la sfacciataggine, con l’impudenza di esondare sistematicamente con le parole, con la sfrontatezza di essere politicamente-socialmente-umanamente-culturalmente scorretto a tutti i costi,si parla di raccontare la progettazione di una realtà che per quanto caotica e a tratti molto contraddittoria, propone scenari che fino a ieri avremmo collettivamente considerato inaccettabili, o meglio ancora che avremmo considerato ottimo materiale creativo per una serie di fantascienza.