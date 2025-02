Quotidiano.net - La Gaza di Trump nel video oltraggio: l’Ai trasforma la Striscia in una riviera di lusso

Roma, 26 febbraio 2025 – “is finally here”. Ladiè qui finalmente. Una canzone dance in sottofondo accompagna le immagini di undiventato virale, rilanciato dal presidente Usa sul suo social Truth. Le rovine dellamartoriata spazzate via dell’intelligenza artificiale cheun luogo di morte in unadi: il filmato mette in scena il folle progetto lanciato dal tycoon per il dopoguerra, ridicolizzandolo. Due bambini corrono fra le macerie nelladel 2025. “What is next?” si legge nella scritta sovraimpressa: “Cosa verrà dopo?”. All’improvviso lo scenario si. Ed ecco le “meraviglie” dispalancarsi alla vista: spiagge bianche affollate di ombrelloni e turisti con il mare che pullula di yacht. Un lungo cordone di grattacieli segna la costa in stile Copacabana.