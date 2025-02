Sport.quotidiano.net - La Fortitudo ritrova il sorriso con Cento dopo tre ko di fila

Bologna, 26 febbraio 2025 – Torna tiepidamente a sorridere la Effe di coach Attilio Caja, che nel turno infrasettimanale di A2 sulle doghe della Baltur Arena diil72-78 e pone fine alla striscia negativa che durava da 3 giornate. Per i biancoblù 2 punti determinanti per continuare l’ascesa-playoff e per preparare al meglio la sfida casalinga di domenica alle 18 contro la Real Sebastiani Rieti. Ago della bilancia in posizione verticale nelle prime battute di gara, con Davis e Berdini bravi ad approfittare delle crepe difensive biancoblù e con tre jumper di Mian a dar respiro a una Effe più brillante davanti che dietro: questo prima dell’incursione di Devoe, conche fa 13-8. Ma la replica è istantanea, coi guizzi dalla lunga di Mian e Aradori, e tempo un minuto Bologna recupera di forza il manubrio della partita (15-21).