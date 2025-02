Ilgiorno.it - La Fondazione Paola Marella è realtà, la foto con i capelli corti e l’impegno: "Al fianco di chi sta attraversando la malattia, nel suo nome”

Milano, 26 febbraio 2025 – Sono trascorsi cinque mesi dalla scomparsa di. L’architetta milanese si è spenta il 21 settembre a 61 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro. Una donna di grande garbo, gusto, eleganza che si è fatta conoscere e amare dal grande pubblico per i primi reality dedicati alla casa (“Cerco casa disperatamente”, solo per citarne uno). “Siamo stati compagni di viaggio e antesignani di questa nuova televisione che, tra il mondo suo dell’immobiliare e il mondo mio della cucina ha preso piede 20 anni fa” aveva ricordato l’amico e collega Alessandro Borghese, nel giorno del suo funerale. Alla sua morte la famiglia (in primis il marito Domenico e il figlio Nicola) ha chiesto attraverso il necrologio di sostenere il Pancreas Center dell’ospedale San Raffaele.