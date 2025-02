Dayitalianews.com - La fine di un’era: dopo 56 anni chiude uno storico ristorante della provincia di Latina

Un simbologastronomia pontinaoltre mezzo secoloSperlonga dice addio a uno dei suoi locali storici: ilLaocoonte ha ufficialmente chiuso56di attività. Un’istituzione per la cittadina e un punto di riferimento per la cucina d’eccellenza, il locale ha ospitato neglipersonalità di spicco del mondo dello spettacolo,politica ecultura.Dietro il successo del Laocoonte c’è la passione e la dedizione di Rocco D’Arcangelo e Anna Rosato, che con il loro talento e spirito di accoglienza hanno trasformato ilin un luogo iconico.La storia di Rocco e il sogno realizzatoIl percorso di Rocco D’Arcangelo nella ristorazione inizia lontano da Sperlonga. Da giovane si trasferisce a Roma, dove inizia a lavorare in prestigiosi localicapitale.