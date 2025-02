Iodonna.it - La figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel alla sua seconda prova d'attrice nei panni di Angelica. Insieme a lei, il collega con cui è sbocciato l'amore sul set

Leggi su Iodonna.it

L’trae Tancredi raccontato da Giuseppe Tomasi di Lampedusa in Il Gattopardo è pronto a rivivere nella serie omonima di Netflix, disponibile dal 5 marzo in 6 episodi. Sarà «una grande saga familiare», ha anticipato la vicepresidente per i contenuti italiani della piattaforma Tinny Andeatta nel corso della conferenza stampa di presentazione. Una saga che vede protagonisti Devae Saul Nanni, rispettivamente appunto neidie Tancredi. Fanno parte del cast anche Kim Rossi Stuart e Benedetta Porcaroli. “Il Gattopardo”, da capolavoro della letteratura a serie Netflix: il trailer X Leggi anche › Anche Devane “Il Gattopardo” di Netflix, con Kim Rossi Stuart e Benedetta Porcaroli Devae Saul Nanni in Il Gattopardo su Netflix«Sono stata onorata di accettare questo ruolo perché ha una progressività che mi tocca profondamente», ha detto Deva, 20 anni,suaesperienza sul set dopo La bella estate.