Ilnapolista.it - La Fifa vuole rivoluzionare il calcio: challenge, tempo effettivo e fuorigioco con luce

Leggi su Ilnapolista.it

Il prossimo mese, precisamente il primo marzo, il presidente dellaGianni Infantino incontrerà a Glasgow i rappresentanti dell’Ifab (International Football Association Board) per discutere sulle nuove regole da integrare nella prossima stagione, in particolare riguardanti ile il Var. Potrebbe infatti essere applicata la cosiddetta “legge Wenger”, chiamata così perché proposta dall’ex allenatore dell’Arsenal.e Ifab discuteranno sulla “legge Wenger”, il “” eCambierà dunque il? Rmc Sport scrive:E’ probabile. I partecipanti discuteranno sulla regola del, la comunicazione tra l’arbitro e il Var, la creazione di un sistemar e ildi gioco. La principale riforma menzionata sarà quella presa dalla” Legge Wenger”, dal nome del leggendario ex allenatore dell’Arsenal e ora direttore dello sviluppo delmondiale alla