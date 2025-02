Udinetoday.it - La festa della donna nei paesi della Bassa friulana

Leggi su Udinetoday.it

Quattro appuntamenti per lanella.A Ronchis, l'amministrazione comunale, Assessorato alle politiche sociali e alle pari opportunità, ha organizzato una serata di poesie e immagini dal titolo: donne, immagini del passato da non dimenticare. Sarà in pratica un.