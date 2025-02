Lanazione.it - La famiglia di Valentina: "Grazie a tutti quanti per il vostro affetto"

1LadiAgostini (foto), la 28enne di Barga morta per un male incurabile, ha scritto per ringraziaresono stati loro vicini. "Come, profondamente colpita dalla perdita della nostra, desideriamo ringraziare Don Stefano, Don Michele ed il Diacono Luigi Moscardini per la bellissima cerimonia delle esequie e Andrea Anfuso per la stupenda musica eseguita - scrivono Roberto, Jana e Nicoletta -. Ringraziamo inoltre la sindaca Caterina Campani e tutta l’amministrazione comunale, la Baker Hughes, la Kedrion SpA, l’Asl e tutta la comunità barghigiana e non, i parenti, gli amici eci hanno dimostrato grandee vicinanza in questo tragico e difficile momento. Ringraziamoper le donazioni ad AIRC e al “Ritrovo di Roberta“".