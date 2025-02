Fanpage.it - La famiglia di Giulia, uccisa dal marito: “Mai ricevuto 1 milione di risarcimento, ma lo Stato vuole le tasse”

La denuncia delladiGaliotto,a 30 anni nel 2009 a sassate dalMarco Manzini, attualmente in semilibertà per buona condotta: "L'Agenzia delle Entrate ci chiede le tasse su unche non abbiamo maie probabilmente mai riceveremo dall'uomo che ha ucciso nostra figlia. Faremo ricorso".