Fanpage.it - La dura lezione di una madre raccontata da un’ex bulla: “Mi ha umiliata, ma ho capito”

Leggi su Fanpage.it

Dopo aver scoperto il comportamento della figlia, ladecise di costringerla a porgere pubbliche scuse alla vittima, un gesto umiliante ma necessario per insegnarle empatia e rispetto. Oggi, la giovane donna ricorda quel momento come una svolta e ha scelto di condividere la sua storia sui social: "Non voglio mai più dimenticare la vergogna che ho provato".