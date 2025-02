Ilrestodelcarlino.it - La diga si prepara a riaprire le porte ai turisti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Riparte la stagioneca alladi Ridracoli. Infatti domenica dalle 10 alle 18, saranno aperti i cancelli per visitare la, il lago e Idro l’ecomuseo delle acque come confermano gli operatori della Coop Atlantide. Il lago è ancora gonfio d’acqua, si sono alternate alcune tracimazioni, mentre sui crinali dell’Appennino è presente ancora la neve. Gli appassionati del trekking e delle escursioni in mountain bike e in e-bike avranno a disposizione sentieri spettacolari sia sul versante orografico destro che sinistro del lago per itinerari verso la secolare Foresta della Lama. Sempre domenica per il progetto ‘Neve e Natura’ promosso dal Parco nazionale delle Foreste casentinesi monte Falterona e Campigna e dal Comune di Santa Sofia, al Punto informazioni ‘La Villetta’ alle 15 è prevista una attività rivolta a tutta la famiglia dedicata agli animali dell’area protetta tosco-romagnola e alle strategie che adottano per ’andare a riposare’ in attesa del risveglio che avviene in primavera, ormai alle