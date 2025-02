Formiche.net - La Difesa europea, un antico sogno (anche italiano). Il racconto di Caffio

Prende sempre più corpo e consenso l’idea di una “cooperazione rafforzata” di un gruppo di volenterosi membri dell’Unione, basata sull’art. 42 del Tfue, per creare un nucleo costituente di effettive capacità militari. Ne ha parlato con cognizione di causa il generale Domenico Camporini sul Messaggero del 22 febbraio, mettendo in relazione l’iniziativa con il desiderio degli Usa di orientare l’attenzione della Nato all’Indo-Pacifico e dare all’Europa maggiori responsabilità nel proprio giardino di casa. Per affrontare al meglio la questione non è inutile ricordare brevemente sia quello che accadde settant’anni fa alla Comunitàdi(Ced), abortita per volontà del parlamento francese nel 1954, sia quello che ancora sopravvive dell’unico caso di reale cooperazione rafforzata, ancora esistente in campo marittimo-navale con la Forza marittima(Euromarfor) dopo la cessazione dell’esperienza terrestre della Forzaoperativa rapida (Eurofor).