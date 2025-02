Europa.today.it - La cura Calvani continua a fare effetto, la Virtus Roma batte nettamente Chieti

Sulla carta non esistono match facili. Men che meno se si gioca a questi livelli, con ancora meno certezza se si affronta una squadra in piena crisi societaria e di risultati, penalizzata di un punto in classifica e reduce da una lunghissima serie di sconfitte di cui una perfino a tavolino.