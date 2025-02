Dayitalianews.com - La cucina pontina sul podio: trionfo ai Campionati della Cucina Italiana. Medaglia d’oro con il piatto “Latina va in Carrozza”

protagonistad’autoreUn risultato straordinario per il Lazio ai, svoltisi a Rimini sotto l’egidaFederazioneCuochi. La provincia diha conquistato lanella categoria Street Food, grazie all’eccezionale lavoro del team dell’Associazione provinciale cuochi di. Un riconoscimento che premia la tradizione e la qualità delle eccellenze gastronomiche locali.Tre chef per unmemorabileA scrivere questa pagina di successo sono stati Antonio De Angelis, Emanuele Andolfi e Antonio Palella, tre chef di talento che hanno saputo trasformare ingredienti semplici in una vera opera d’arte culinaria. Ilche ha conquistato la giuria, “va in”, ha messo in risalto i sapori autentici del territorio, fondendo tradizione e innovazione in un connubio perfetto.