La corazzata Cantù sulla strada della salvezza della Libertas Livorno

Leggi su Corrieretoscano.it

– Lavuole riprendere la marcia in campionato, per interrompere la serie negativa e invertire la marcia in ottica. C’èformazione di Andreazza che al PalaFit Line di Desio va in cerca del terzo successo stagionale in trasferta e soprattutto di punti. L’Acqua San Bernardo, però, è squadra di altissimo livello che è stata costruita per vincere il campionato. Impreso al momento lontana perché i Brianzoli tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio sono incappati in una seria negativa di 5 sconfitte consecutive che li ha risucchiati nelle posizioni di primo rincalzo. Il roster a disposizione di coach Brienza è solido e completo in ogni reparto e può contare su tre americani. Il play McGee, l’ala forte Grant Basile – nato negli States, ma che ha acquisito lo status di italiano dopo la prima convocazione in Azzurro a Novembre – e il centro Dustin Hogue ex Rieti.