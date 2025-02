Linkiesta.it - La Cop16 sulla biodiversità riprende a Roma con i soliti problemi

Il destino dellaglobale passa da, dove martedì 25 febbraio sono cominciati i tempi supplementari del sedicesimo negoziato che riunisce i Paesi firmatari della Convention on biological diversity (Cbd). Si tratta di un vertice tanto tecnico quanto decisivo, incaricato di sciogliere i nodi delladi Cali, in Colombia, i cui lavori sono stati sospesi nella notte tra l’1 e il 2 novembre 2024. Susana Muhamad, ministra dell’Ambiente (dimissionaria) colombiana e presidente della, ha scelto di continuare le trattative nel quartier generale della Fao, l’Organizzazione delle Nazioni unite per l’alimentazione e l’agricoltura, a pochi passi dal Circo Massimo. L’atmosfera è strana, sospesa. Nell’atrio principale c’è una piccola mostra temporanea sul ruolo dei Carabinieri nella protezione della