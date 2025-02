Quifinanza.it - La Cop16 a Roma lancia il pionieristico Cali Fund per la biodiversità, ma il governo non c’è

Prosegue fino a giovedì 27, nella sede della Fao a, la seconda sessione dellasulla. La sedicesima Conferenza mondiale sullaè stata infatti costretta a riunirsi una seconda volta dopo la sospensione dei lavori a, in Colombia, lo scorso fine ottobre, con l’obiettivo di adottare le decisioni rimaste in sospeso. Tra queste, spazio alla mobilitazione delle risorse e al meccanismo finanziario, il cosiddetto Gef.Qualche risultato, nonostante le proteste e le ampie attese, c’è stato. È stato infattito il, che per la prima volta sfrutterà i finanziamenti del settore privato per inaugurare una nuova era per la finanza applicata alla. Il problema, però, è che i padroni di casa sono i grandi assenti: nessun esponente delMeloni è presente.