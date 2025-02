Gamberorosso.it - La confetteria artigianale che prepara i migliori cuberdons del Belgio

Tra i ricordi più originali da portarsi a casa durante un viaggio in, oltre ai famosi cioccolatini e alle rinomate birre belghe, ci sono i. Mai sentito prima questo nome? Non vi preoccupate perché in realtà li conoscono quasi solo i belgi che sono contenti e fieri di tenersi per loro questo prodotto 100% squisitamente locale.(foto diLéopold)Cosa sono i?Deliziosi da osservare e gustosi da mangiare, isono delle grandi caramelle color cremisi a forma di cono, ripiene di succo di lampone la cui origine, contesa, è intrisa di mistero e la cui ricettaè, ancora oggi, gelosamente custodita da pochi pasticceri esperti. Quello che è certo è che questi gustosi bonbon furono inventati innel XIX secolo, sotto il regno di Leopoldo I, quando il Paese ottenne l'indipendenza.