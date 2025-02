La comunità Lgbtqia+* sceglie Prato per il Toscana Pride 2025

Leggi su Corrieretoscano.it

– La scelta è fatta: èla città che ospiterà il.Ad annunciarlo con un video pubblicato sui propri social, è il comitato organizzatore della manifestazione dell’orgoglioche dal 2016 ad oggi, ha portato in piazza 150mila persone.“In un momento storico in cui le personerappresentano l’imprevisto da stigmatizzare, il mostro da mettere alla gogna, il bersaglio dell’odio e della violenza – anche istituzionale – la scelta del Comitato è ricaduta su– dicono gli organizzatori – città multiculturale dove convivonodiverse, per celebrare la potenza delle tante identità che compongono l’universo arcobaleno, l’accoglienza come pratica politica e la bellezza della diversità dei corpi”.Una diversità che quest’anno irrompe nello spazio pubblico – mai come una minaccia e sempre come una ricchezza – attraverso il volto della nuova portavoce politica: Lalique Chouette.