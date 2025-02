Lanotiziagiornale.it - La Cina spaventa Taiwan e alza la tensione nel Pacifico: annunciate nuove esercitazioni militari “a fuoco vivo” al largo dell’isola

Laal. L’amministrazione di Xi Jinping, dopo le recenti dichiarazioni indipendentiste del governo di Taipei e le accuse in merito al presunto sabotaggio di un cavo sottomarino per le telecomunicazioni, ha annunciato “” aldella costa meridionale, che Pechino considera parte integrante del proprio territorio.Secondo l’agenzia di stampa CNA, sono stati rilevati 32 velivoli cinesi, tra cui caccia Shenyang J-11, aerei Shaanxi KJ-500 e droni, nei cieli vicini all’isola. Almeno 22 aerei cinesi sono entrati nella Zona d’Identificazione della Difesa Aerea (ADIZ) di, nella parte sud-orientale. I velivoli sarebbero stati impegnati in “pattugliamenti congiunti di prontezza al combattimento”, in coordinamento con navi dell’Esercito di Liberazione Popolare cinese.