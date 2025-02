Laprimapagina.it - La centralità del marchio: torna l’era della brand identity

Il digital marketing sta vivendo una trasformazione profonda, spinta da cambiamenti sociali, tecnologici e culturali che hanno ridefinito le logiche di consumo e le strategie di comunicazione. Quello appena descritto è il clima ideale in cui il marketing strategico riscopre la, la qualea essere il principale elemento di differenziazione in un mercato ormai saturo e competitivo.Per destreggiarsi tra trend, novità e nuove tecnologie, le aziende fanno sempre più ricorso alla consulenza di esperti in servizi di marketing strategico, come ad esempio l’agenzia https://www.mediaticacomunicazione.it/. La ragione risiede nel dinamismo dei mercati, che sono diventati sempre più difficili da presidiare e che, quindi, richiedono abilità di alto livello per poter quantomeno competere con chi è già dentro.