Ilrestodelcarlino.it - La Centrale rinnova il look delle bottiglie

Ladel Latte di Cesenail: da questa settimana i contenitori con nuove etichette saranno sugli scaffali di tutte le rivendite. Prodotto esclusivamente con il latte romagnolo dei propri soci e con una tracciabilità fino alla stalla di origine, il latte dellaviene raccolto ogni giorno nelle province di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini e Ferrara, da allevamenti certificati per il benessere animale. Sono stati circa 9 milioni i litri di latte conferiti nel 2024, utilizzati nell’imbottigliamento per circa 2 milioni dida litro e circa 400 milada mezzo litro. Le nuove confezioni confermano e ampliano l’impegno dell’azienda per il rispetto dell’ambiente: un rispetto che inizia nella fase di lavorazione con energia elettrica proveniente da fontibili e che arriva nelle case dei consumatori conin Pet 100% riciclabile e prodotte con il 50% di plastica riciclata (Rpet).