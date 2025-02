Ilgiorno.it - La casa dei senza dimora, nuova vita alla villa Liberty: posti letto e servizi

Lecco, 26 febbraio 2025 – Unaper chi unanon ce l’ha. Verrà realizzata in un villino in stiledove un tempo abitavano facoltosi industriali. Nel villino Manager Cassina di Lecco, costruito tra il 1926 e il 1930, che si trova in via dell’Isola, verrà realizzato un Centro, anzi una Stazione di posta per persone che versano in stato di grave marginalità, a partire dafissa. “Uno spazio leggero e multio, con una limitata accoglienza notturna che possa rappresentare anche un luogo di sperimentazione di una ritrovata socialità”, spiegano dal Comune. Idisponibili saranno quattro, più un angolo caffè, il deposito bagagli e gli oggetti personali e un angolo con postazione internet. Verranno poi realizzati alloggi di housing sociale temporaneo dove ospitare in tutto una ventina di altre persone, comprese famiglie, con un progetto sperimentale.