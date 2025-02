Ilrestodelcarlino.it - La capolista Fermignanese e la Jesina proseguono la loro marcia vincente

Nessuna vittoria in trasferta nell’ultima giornata del girone A di Promozione che non riserva sorprese in testa alla classifica. Dove lae lalae per giunta nell’ultimo turno con identico punteggio: 2-0. Sempre quattro i punti che separano le due squadre. Il Marina consolida la terza piazza vincendo lo scontro playoff contro la Vigor Castelfidardo. Quest’ultima si conferma al quinto posto visto che sia il Moie Vallesina che il Gabicce Gradara non vanno oltre il pari casalingo. Sul campo del Moie festeggia il primo punto del nuovo anno il Barbara Monserra che domenica ha ufficializzato il nuovo allenatore per il dopo Mancini. E’ Emanuele Mosca, mister degli allievi del Monserra. La Biagio Nazzaro esce con un punto dal campo del Sant’Orso, mentre torna alla vittoria il Sassoferrato Genga che non poteva sbagliare in casa contro l’Appignanese ultima in classifica prendendosi tre punti nello scontro salvezza che fanno soprattutto morale.