La beffa delle case popolari | Ci sono mille alloggi pronti ma non vengono assegnati

È alla guida dell’Ente regionale per l’abitazione pubblica (Erap) da ormai tre anni, Saturnino Di Ruscio, forte dell’esperienza di amministratore e dirigente comunale. Un uomo abituato a risolvere problemi. Apprezzato sindaco di Fermo per due mandati, alla guida dell’Erap si è speso subito per riorganizzare un sistema complesso e delicato. Di Ruscio, che cosa rappresenta l’Erap per la regione? "L’Erap è un ente pubblico non economico dipendente dalla Regione. Da quando il governatore Acquaroli ci ha affidato il mandato di rilanciare l’attività dell’edilizia residenziale pubblica, abbiamo messo mano a vari ambiti che afferiscono alla gestione dell’ente, dagli aspetti finanziari alla gestione del personale, organizzando in maniera più efficiente una macchina complessa e articolata, e dando risposte il più possibile tempestive alle esigenze dei Comuni di avere a disposizioneda assegnare agli aventi diritto in base alle varie graduatorie".