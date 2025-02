Sport.quotidiano.net - La 30° giornata. Udine di scena a Rieti per difendere il primato

Rbr dovrà aspettare qualche minuto, dopo la fine della sua partita, per sapere cosa avrà fatto la capolista. I friulani, a +2 con una partita in più, giocheranno infatti alle 21 ain quello che è chiaramente il match clou della 30ª. La altre gare saranno alle 20.30. L’altra terza, Cantù, vuole tenere il passo e può farlo in casa con Livorno. Le quinte, Pesaro e Cividale, saranno impegnate a Orzinuovi e Avellino. Forlì affronta Nardò per raccogliere due punti utili in ottica playoff, lo stesso obiettivo della Fortitudo a Cento. Il fanalino di coda Piacenza, con Vigevano, ha un’opportunità enorme per ridurre il margine e sognare un riaggancio in zona salvezza. Tra Verona e Brindisi sarà grande battaglia tra squadre che sgomitano tra play-in e playoff, mentre Cremona a Milano cerca punti salvezza.