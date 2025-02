Calciomercato.it - Kvaratskhelia al Psg per 80 milioni. ll Napoli ne ha già incassati 24 | ESCLUSIVO

Il georgiano è stato venduto al club francese lo scorso gennaioLa cessione dial Psg torna di grande d’attualità. Secondo indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, la cifra investita dal club francese per il talento georgiano è stata infatti di 80di euro, di cui 24 sono stati giàdal club azzurro lo scorso gennaio. Come da accordi presi tra le due società, sono previste poi quattro rate da 14di euro.al Psg per 80. llne ha già24 – Calciomercato.itLa cifra complessiva risulta quindi leggermente più alta rispetto a quella circolata, tra i 70 e 75. Si tratta di una cessione top, la seconda più importante, dopo quella di Higuain alla Juve, perfezionata con la clausola. L’acquisto dell’ex campione azzurro è stata annunciata ufficialmente il 17 gennaio direttamente dal Psg con un comunicato sul proprio sito.