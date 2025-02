Juventusnews24.com - Koopmeiners titolare in Juve Empoli, Thiago Motta cambia nuovamente: questo bianconero parte in panchina! Le scelte

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24in, ledisono ufficiali: ecco chi non giocheràTeunsarà il centrocampistadi: l’olandese giocherà al fianco di Thuram a differenza di quanto filtrava nelle possibilidella vigilia che vedevano Locatelli titolari.continua a puntare suche nelle ultime prestazioni non è riuscito sempre a trovare costanza: altra opportunità per conquistare la semifinale di Coppa Italia che si giocherebbe contro il Bologna che ha battuto l’Atalanta.Leggi suntusnews24.com