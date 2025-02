Spettacolo.periodicodaily.com - “Komorebi”, Il Nuovo Singolo di BUONARROTI in Arrivo il 28 Febbraio 2025

Da venerdì 28sarà disponibile sulle piattaforme digitali “”, il secondodi, estratto dall’omonimo EP di prossima uscita.Presenta “”, in Uscita il 28Da venerdì 28, gli appassionati di musica potranno ascoltare “”, il secondodi, disponibile su tutte le piattaforme digitali grazie a Overdub Recordings. Questo brano è estratto dall’omonimo EP, la cui uscita è attesa nei prossimi mesi.Un’Atmosfera Magica e Nostalgica per “” di” si distingue come title track dell’EP, capace di ammorbidire le sonorità più spigolose dell’intro attraverso delicati arpeggi di glockenspiel. Il risultato è un’atmosfera romantica e nostalgica, una delle vette dellavoro discografico dell’artista campano.