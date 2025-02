Juventusnews24.com - Kolo Muani titolare ma con compiti diversi: Thiago Motta è stato chiaro, ecco cosa si aspetta da lui stasera

di Redazione JuventusNews24ma concon il centravanti francese,sida lui questa seraManca sempre meno al fischio d’inizio della sfida tra Juventus ed Empoli, gara valevole per i quarti di finale di Coppa Italia e che mette in palio un biglietto, l’ultimo, per le semifinali del torneo.torneràdopo che a Cagliari era toccato a Vlahovic e giocherà in posizione più defilata proprio per rendere possibile la coesistenza con il serbo.: sida lui una partenza più larga per poi attaccare la profondità e combinare con Vlahovic.QUOTE JUVE EMPOLI – Dopo la bruciante eliminazione in Champions la Juventus ha centrato la quarta vittoria consecutiva in campionato e ha nella Coppa Italia un importante obiettivo stagionale.