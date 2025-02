Sport.quotidiano.net - Kolo Muani più Vlahovic: ora si può. Juve, la Coppa Italia per l’orgoglio. Motta vede il Bologna dopo l’Empoli

Non cederà probabilmente all’apprensione, il tifoso bianconero, in attesa di-Empoli di stasera, per i quarti di: il 4-1 dello Stadium di poco più di tre settimane fa dovrebbe mettere al riparo da ansie superflue. Ma proprio in quella gara, la Signora se l’era vista bruttail gol dell’ex De Sciglio e la concreta possibilità di andare 0-2, poi scongiurata e seguita dalla doppietta rivelatrice di. E se la memoria si allunga anche alle ultime stagioni, si scopre che i bianconeri hanno vinto solo due degli ultimi cinque confronti con gli azzurri. I toscani, del resto, da sempre sono quello che alla Continassa ora si prova a costruire, anche se con risorse ben diverse: una squadra che punta soprattutto su gioventù e idee. Ad alimentare le possibili inquietudini per la serata di, l’ennesimo stop di Douglas Luiz – lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra, Mister 50 milioni tornerà tra un mese – che si aggiunge a quelli endemici in difesa (con Savona sono cinque gli assenti del reparto arretrato).