Kim Rossi Stuart e la moglie Ilaria Spada aspettano il quarto figlio | lui ha 56 anni

Kimstanno per allargare ulteriormente la loro famiglia. La coppia, che è insieme dal 2011, sarebbe in attesa del loro.La notizia è stata diffusa attraverso un’indiscrezione condivisa dalla pagina Instagram di Diva e Donna, corredata da una foto che ritrae l’attore e lacon i loro tre figli: Ettore, Ian e Lea. Kim, che il 5 marzo sarà protagonista su Netflix con la serie Il Gattopardo, ha già affrontato conun lungo cammino di vita insieme. La coppia ha condiviso con il pubblico la loro storia d’amore e il desiderio di crescere una famiglia numerosa, un sogno che sembra essere destinato a continuare.Kimhanno già tre figli: come si chiamano, età e tutto sulla loro famigliaKim, oltre a vivere una carriera di successo, sono genitori di tre figli.