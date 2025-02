Kiev | con Usa trovata intesa terre rare

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

15.00 Ucraina e Usa hanno elaborato la versione definitiva dell'accordo sulle. Lo conferma il primo ministro ucraino Shmyhal alla tv ucraina. E' denominato "Accordo sulla definizione delle regole e delle condizioni del Fondo d'investimento per la ricostruzione dell'Ucraina", spiega. "Prevede la creazione di un Fondo per la ricostruzione, che Ucraina e Usa gestiranno e riempiranno congiuntamente. E' direttamente collegato alle garanzie di sicurezza per l'Ucraina". Il testo sarà oggi esaminato dal governo ucraino.