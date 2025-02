Lanazione.it - Keybox, ecco sindaca e tenaglie: "Rimozione per 400 cassettine". Choc dei turisti: "Come entriamo?"

Leggi su Lanazione.it

di Rossella Conte Quattordici delle circa 400censite nel centro prima dell’entrata in vigore del divieto sono state rimosse. Le cassette per le chiavi degli affitti brevi, spesso nascoste nei pressi dei garage o appese a ganci vicino ai portoni, sono finite sotto la lente dell’amministrazione comunale, che ha dato il via alla. Un terzo dellerimane ancora fuori regola. Il primo giro di controlli è partito ieri a mezzogiorno, con laSara Funaro e l’assessore al Turismo, Jacopo Vicini, in prima linea, accompagnati dal presidente del Quartiere 1, Mirco Rufilli, e dalla polizia municipale. Una vera e propria caccia ai furbetti, partita da via de’ Cimatori, dove unaera appesa accanto a un gancio. Gli agenti, dotati degli strumenti necessari, l’hanno rimossa immediatamente, tra gli sguardi curiosi dei passanti.